Serie A, la classifica aggiornata: il Milan batte la Lazio e vola in testa alla classifica

Oggi alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Milan sulla Lazio: 

Milan 28 (13 partite giocate)
Roma 27 punti (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (13)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (12)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)