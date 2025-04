Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia e mette pressione all'Inter

vedi letture

Un gol McTominay, il terzo consecutivo e il nono in campionato, su assist di Raspadori, basta al Napoli per vincere a Monza - seppur di misura - e volare in vetta alla classifica, agganciando l'Inter che giocherà domani a Bologna. Allo U-Power Stadium una partita di sofferenza per gli azzurri, che non brillano e hanno poche occasioni da gol. Ma su quella decisiva l'ex Manchester United si fa trovare preparato e tiene vivo il sogno-scudetto per la squadra di Antonio Conte.

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 33^ giornata:

Inter 71 punti (32 partite giocate)

Napoli 71 (33)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Como 39 (33)

Genoa 39 (33)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (33)

Venezia 24 (32)

Empoli 24 (32)

Monza 15 (33)