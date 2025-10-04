Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia il Milan a 12 punti

Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Cremonese 4-1. I nerazzurri agganciano il Milan in testa a 12 punti, con i rossoneri che giocheranno domani sera a Torino contro la Juventus.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5) 