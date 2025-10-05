Serie A, la classifica aggiornata. L'Inter aggancia il Milan, Como e Atalanta si dividono la posta in gioco

di Manuel Del Vecchio

Di seguito le partite della sesta giornata di Serie A giocate finora e la classifica aggiornata.

SERIE A, SESTA GIORNATA

VENERDÌ 3/10
ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo 0-1

SABATO 4/10
ore 15, Parma-Lecce 0-1
ore 15, Lazio-Torino 3-3
ore 18, Inter-Cremonese 4-1
ore 20.45, Atalanta-Como 1-1

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 9 (6)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5) 