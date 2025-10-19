Serie A, la classifica aggiornata: la doppietta di Leao manda il Milan in testa
Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie alla doppietta di Rafael Leao: il portoghese ha prima pareggiato con un destro secco da fuori e poi ha trasformato il rigore guadagnato da Gimenez a pochi minuti dalla fine. Vittoria meritata contro una Fiorentina attendista e impaurita, tre punti che valgono al Milan la testa della classifica di Serie A.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
*una partita in meno
