Serie A, la classifica aggiornata: Milan in vetta con altre due squadre
Con gli ultimi due posticipi del lunedì si è conclusa la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Nella gara del pomeriggio il Parma ha battuto 2-1 un Torino in crisi grazie alla doppietta dell'attaccante argentino Mateo Pellegrino. In serata invece c'è stato spazio per il riscatto della Lazio che ha vinto nettamente sul campo del Genoa per 3-0. Al termine di questo turno, il Milan si ritrova in vetta con 12 punti insieme al Napoli e alla Roma: segue a un punto di distanza la Juventus, avversaria dei rossoneri settimana prossima. Terzetto a 9 composto da Inter, Atalanta e Cremonese.
SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA:
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Sassuolo 6
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Hellas Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2
