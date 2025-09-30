Serie A, la classifica aggiornata: Milan, Napoli e Roma capolista

Con gli ultimi due posticipi del lunedì si è conclusa la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Nella gara del pomeriggio il Parma ha battuto 2-1 un Torino in crisi grazie alla doppietta dell'attaccante argentino Mateo Pellegrino. In serata invece c'è stato spazio per il riscatto della Lazio che ha vinto nettamente sul campo del Genoa per 3-0. Al termine di questo turno, il Milan si ritrova in vetta con 12 punti insieme al Napoli e alla Roma: segue a un punto di distanza la Juventus, avversaria dei rossoneri settimana prossima. Terzetto a 9 composto da Inter, Atalanta e Cremonese.

SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA:

Milan 12

Napoli 12

Roma 12

Juventus 11

Cremonese 9

Atalanta 9

Inter 9

Como 8

Cagliari 7

Udinese 7

Bologna 7

Sassuolo 6

Lazio 6

Parma 5

Torino 4

Fiorentina 3

Hellas Verona 3

Genoa 2

Pisa 2

Lecce 2