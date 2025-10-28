Serie A, la classifica aggiornata: Milan terzo a inizio nona giornata

Serie A, la classifica aggiornata: Milan terzo a inizio nona giornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:20News
di Francesco Finulli

Questa la classifica aggiornata di Serie A Enilive 2025/2026 al termine dell'ottava giornata e nel giorno in cui comincia il nono turno, con i primi impegni infrasettimanali di questa stagione. Milan attualmente terzo ad un punto dalla vetta che ha una doppia testa: Napoli e Roma. Rispetto al Diavolo, due lunghezze più sotto c'è l'Inter.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3