Serie A, la classifica aggiornata: Modric regala i primi tre punti a San Siro al Milan

Quattro pali, due rigori negati, tanto nervosismo causato dall'arbitro e da un Bologna fin troppo ruvido ma il Milan trova i tre punti, i primi della stagione a San Siro in Serie A, grazie al primo gol di Modric con la maglia del Diavolo. Rossoneri che salgono a quota 6, staccando l'Inter e rimanendo a tre lunghezze da Juve e Napoli capoliste.

LA CLASSIFICA

Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Milan 6 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)