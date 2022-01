Serie A, la classifica aggiornata: pari tra Venezia e Empoli

Nel match delle 15, Venezia ed Empoli chiudono la partita in pareggio, con un 1-1 che non fa male a nessuno. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare del 22esimo turno:

Inter 49 (20 partite disputate)

Milan 48 (21)

Napoli 43 (21)

Atalanta 41 (20)

Juventus 41 (22)

Lazio 35 (22)

Fiorentina 32 (20)

Roma 32 (21)

Torino 31 (21)

Verona 30 (22)

Empoli 29 (22)

Sassuolo 28 (22)

Bologna 27 (20)

Udinese 20 (20)

Sampdoria 20 (22)

Spezia 19 (21)

Venezia 18 (21)

Cagliari 16 (21)

Genoa 12 (21)

Salernitana 11 (20)