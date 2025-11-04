Serie A, la classifica aggiornata: sette squadre in cinque punti, Milan secondo

vedi letture

La classifica della Serie A dopo 10 giornate, alla luce delle partite di ieri. La prima vittoria del Genoa in questo campionato, alla prima gara post Vieira, cambia molto la fisionomia nella zona bassa della classifica. Il Grifone ha battuto 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia e segnando la rete decisiva all'ultimo secondo disponibile. Tre punti che catapultano i liguri al terzultimo posto a 6 punti, lasciando dietro il Verona (5) e soprattutto la Fiorentina (4) che adesso si ritrova clamorosamente ultima in solitaria. La vittoria della Lazio riporta i biancocelesti sotto in classifica: ora sono a -2 punti dal Como settimo.

Il Milan è secondo a un punto dal Napoli capolista, in compagnia di Inter e Roma. In generale le prime sette squadre, dalla vetta al Como che è 7°, sono raccolte tutte in cinque punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22 punti

Inter 21

Milan 21

Roma 21

Bologna 18

Juventus 18

Como 17

Lazio 15

Udinese 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Torino 13

Cagliari 9

Lecce 9

Parma 7

Pisa 6

Genoa 6

Hellas Verona 5

Fiorentina 4