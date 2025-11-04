Serie A, la classifica aggiornata: sette squadre in cinque punti, Milan secondo
La classifica della Serie A dopo 10 giornate, alla luce delle partite di ieri. La prima vittoria del Genoa in questo campionato, alla prima gara post Vieira, cambia molto la fisionomia nella zona bassa della classifica. Il Grifone ha battuto 2-1 il Sassuolo a Reggio Emilia e segnando la rete decisiva all'ultimo secondo disponibile. Tre punti che catapultano i liguri al terzultimo posto a 6 punti, lasciando dietro il Verona (5) e soprattutto la Fiorentina (4) che adesso si ritrova clamorosamente ultima in solitaria. La vittoria della Lazio riporta i biancocelesti sotto in classifica: ora sono a -2 punti dal Como settimo.
Il Milan è secondo a un punto dal Napoli capolista, in compagnia di Inter e Roma. In generale le prime sette squadre, dalla vetta al Como che è 7°, sono raccolte tutte in cinque punti.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
