Serie A, la classifica aggiornata: tre su tre per la Juve, Inter già due ko
Dopo la pazza incredibile tra Juventus e Inter, vinta dai bianconeri per 4-3 a Torino al termine di una serie di rimonte e controrimonte, la formazione di Igor Tudor guarda tutti dall'alto in basso con tre vittorie su tre, almeno fino a stasera quando il Napoli avrà possibilità di affiancarli dopo la gara contro la Fiorentina.
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Juventus 9*
2. Napoli 6
3. Cremonese 6
4. Roma 6
5. Cagliari 4*
6. Udinese 4
7. Inter 3*
8. Lazio 3
9. Milan 3
10. Como 3
11. Bologna 3
12. Atalanta 2
13. Fiorentina 2
14. Pisa 1
15. Genoa 1
16. Parma 1*
17. Lecce 1
18. Hellas Verona 1
19. Torino 1
20. Sassuolo 0
*una partita in più
