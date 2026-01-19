Serie A, la classifica aggiornata: un punto più utile alla Cremonese che all'Hellas
Un pareggio che serve più alla Cremonese quello maturato allo "Zini" nella gara tra la formazione grigiorossa e l'Hellas Verona: 0-0 il risultato finale. La squadra di Davide Nicola non vince dal 7 dicembre, da sette gare consecutive, e ha al momento 23 punti frenando un po' la partenza a razzo iniziale. La situazione sempre molto buia per la formazione di mister Zanetti che rimane all'ultimo posto viaggiando a braccetto con il Pisa a quota 14 punti complessivi.
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 21esima giornata:
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28*
Udinese 26
Sassuolo 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
*una partita in meno
