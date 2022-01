Serie A, la classifica aggiornata: Verona a -2 dalla zona Europa

Dopo l’anticipo della 23^ giornata che ha visto l’Hellas Verona battere in rimonta il Bologna per 2-1 ecco come cambia la classifica di Serie A:

Inter 50***

Milan 48**

Napoli 46**

Atalanta 42***

Juventus 41**

Fiorentina 35***

Roma 35**

Lazio 35**

Hellas Verona 33*

Torino 31***

Empoli 29**

Sassuolo 28**

Bologna 27*

Udinese 23***

Spezia 22**

Sampdoria 20**

Venezia 18***

Cagliari 16**

Genoa 12**

Salernitana 10***

* una partita in più

** una partita in meno

*** due partite in meno