Serie A, la classifica: Milan a -6 dalle vetta prima della sosta

Serie A, la classifica: Milan a -6 dalle vetta prima della sostaMilanNews.it
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Oggi alle 07:30News
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del weekend. Milan e Napoli accorciano in classifica sull'Inter capolista, che per la terza settimana di fila non riesce a trovare la via della vittoria in campionato, che alla 30esima giornata potremmo definire anche riaperto. 

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18

*Una partita da giocare