Serie A, la Fiorentina batte lo Spezia. Pari fra Cremonese e Udinese

© foto di Federico De Luca 2022

Vittoria per la Fiorentina, che nell'incontro valido per la dodicesima giornata ha battuto 1-2 lo Spezia. I liguri, prossimi avversari del Milan nel tredicesimo turno, sono stati battuti dalle reti di Milenkovic e Cabral. Serve a poco la rete messa a segno da Nzola in occasione del momentaneo 1-1. Allo Zini, invece, Cremonese e Udinese non sono andate oltre lo 0-0.