Serie A, la Juventus vince e scavalca l'Inter: la classifica aggiornata

vedi letture

La Juventus non sbaglia e vince a Lecce con il risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e il gol di Bremer. Vittoria senza troppi problemi per i bianconeri, che salgono così a 5 vittorie consecutive in campionato. Cambia anche la classifica, con la Juventus momentaneamente prima davanti all'Inter, impegnata in Supercoppa e quindi con una partita da recuperare (contro Atalanta). In attesa delle altre partite, il Milan resta lo stesso 3^ in classifica a quota 45 punti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 52

Inter 51*

Milan 45

Fiorentina 34*

Atalanta 33*

Lazio 33*

Bologna 32*

Roma 32

Napoli 31*

Torino 28*

Genoa 25

Monza 25

Frosinone 22

Lecce 21

Sassuolo 19

Udinese 18

Cagliari 18*

Verona 17

Empoli 16

Salernitana 12

In attesa di giocare *