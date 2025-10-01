Serie A, la Top 11 della quinta giornata: c'è anche Christian Pulisic
Il profilo della Lega Calcio Serie A su X ha pubblicato la Top11 della quinta giornata di Serie A, nella quale è presente anche un giocatore del Milan: si tratta di Christian Pulisic, grande protagonista della vittoria dei rossoneri contro il Napoli con un gol e un assist per la rete di Saelemaekers. Ecco la migliore formazione dell'ultimo turno di campionato: Svilar; Cabal, Baschirotto, Dimarco; Pulisic, Nico Paz, Coulibaly, Zaccagni; Castellanos, Pellegrino, Laurenté.
La Best XI della 5 ª giornata di #SerieAEnilive! 👀🔥@Fantacalcio pic.twitter.com/nDDiEz4PF5— Lega Serie A (@SerieA) September 30, 2025
Si riportano di seguito i risultati della quinta giornata di Serie A:
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese 1-1
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese 3-1
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina 0-0
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona 2-0
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna 2-2
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli 2-1
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino 2-1
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio 0-3
