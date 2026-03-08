Serie A, Lecce-Cremonese 2-1: la classifica aggiornata

di Manuel Del Vecchio

Il Lecce vince l'importante scontro salvezza contro la Cremonese. Grandi polemiche al via del Mare per un gol annullato agli ospiti nel finale ed un rigore non concesso. Lecce batte Cremonese 2-1 con i gol di Pierotti e Stulic; agli ospiti non basta la rete di Bonazzoli nella ripresa.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Como 51*
Roma 51
Juventus 50*
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Lecce 27*
Fiorentina 24
Cremonese 24*
Pisa 15*
Verona 15

*una partita in più