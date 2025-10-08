Serie A, Modric è il giocatore che ha completato il numero più alto di passaggi giusti nelle prime sei giornate
La Gazzetta dello Sport analizza i numeri delle prime sei giornate di Serie A, nella quali Luka Modric è stato il giocatore che ha completato il numero più alto di passaggi giusti: 404. Alle sue spalle in questa speciale classifica ci sono il difensore dell'Udinese Solet e il centrocampista dell'Inter Barella. L'impatto del croato nel campionato italiano è stato sorprendente e sta dimostrando di fare uno sport diverso, in cui la testa corre più veloce delle gambe e i piedi disegnano traiettorie perfette.
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
