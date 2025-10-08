Rabiot su Nkunku: "È un’arma offensiva in più che conterà molto nella lotta per lo scudetto"

vedi letture

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato anche del suo connazionale Christopher Nkunku, arrivato anche al Milan durante il mercato estivo. Ecco le sue parole: "È un ottimo giocatore, efficace sotto porta, tecnicamente forte, che va in profondità e rientra. Allegri è felice di averlo. È un’arma offensiva in più che conterà molto nella lotta per lo scudetto.

È arrivato un po’ fuori forma, gli serve un po’ di tempo per ritrovarla, ma ha già mostrato cose interessanti in un reparto ricco di profili diversi: Pulisic, lo stesso Leao, e anche Gimenez, che in tanti criticano, ma Santi è uno che dà il 100% in allenamento e in partita. Ha la mentalità giusta, gli basterà solo sbloccarsi. In generale il Milan è un’ottima squadra, magari solo un po’ corta in difesa, in caso di infortuni".

