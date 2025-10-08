Ibra: "Non è un mistero che mi sarebbe piaciuto vincere la Champions, ma le persone ricordano più me che non l’ho vinta rispetto al 90% dei giocatori che l’hanno vinta"

Dal 7 al 9 ottobre è in corso a Roma la 32esima Assemblea Generale dell'ECA (European Club Associaton). Sul palco è presente oggi anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Senior Management di AC Milan, il quale ha dichiarato:

Com’è strutturata la stagione quando provi a vincere tutto?

“Fino a gennaio ok, tutto quello che hai fatto va bene. Ma poi arrivano gennaio e febbraio, ed è lì che devi essere sul pezzo. Ovviamente c’è anche una componente di fortuna… Volete che dica che mi sarebbe piaciuto vincere la Champions League? Non è un mistero. Ma le persone ricordano più me che non l’ho vinta rispetto al 90% dei giocatori che l’hanno vinta (sorride, ndr). Sono contento che il PSG l’abbia vinta, ma penso che la cosa più difficile da fare sia vincere ancora, riconfermarsi”.

Chi vince il Mondiale?

“Bella domanda. La Svezia non è qualificata… Spero il Brasile per il mio amico Ancelotti, tifo per loro. Ogni cosa che tocca diventa oro, vediamo se riesce a farlo anche col Brasile”.

