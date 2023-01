Serie A, Monza e Sassuolo non si fanno male: 1-1 al Brianteo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Monza e Sassuolo non si fanno male nell'unica partita di Serie A in programma alle 15 di domenica. Al Brianteo è andata in scena una partita molto godibile che ha visto i neroverdi passare in vantaggio grazie alla rete di Ferrari al 13'. La riposta dei padroni di casa è arrivata grazie a Caprari, autore di un grandissimo gol all'ora di gioco. 1-1 il risultato finale.