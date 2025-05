Serie A: Napoli, Inter, Atalanta, Juve in Champions. Retrocesse Empoli, Venezia e Monza. Milan fuori dalle coppe

Si conclude la Serie A ed arrivano i verdetti ufficiali: Napoli campione ed in Champions League con Inter, Atalanta e Juventus, Roma in Europa League con il Bologna che vince la Coppa Italia e Lazio in Conference League. Retrocesse Empoli, Venezia e Monza.

Stagione al limite del vergognoso del Milan, che termina ottavo: rossoneri fuori dalle coppe e costretti ai preliminari di Coppa Italia ad agosto.

SERIE A, LA CLASSIFICA FINALE

Napoli 82 (Champions League)

Inter 81 (Champions League)

Atalanta 75 (Champions League)

Juventus 70 (Champions League)

Roma 69 (Europa League)

Fiorentina 65 (Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (Europa League tramite Coppa Italia)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (Retrocessa)

Venezia 29 (Retrocessa)

Monza 18 (Retrocessa)