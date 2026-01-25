Serie A, Napoli ko a Torino: la classifica aggiornata

Serie A, Napoli ko a Torino: la classifica aggiornata MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15News
di Andrea La Manna

Finisce con un roboante 3-0 la partita tra Juventus e Napoli a Torino. Azzurri che rimangono fermi a 43 punti, a -3 dai rossoneri, con la Juve di Luciano Spalletti che fa un gran balzo in avanti per la corsa Champions. Questa la classifica aggiornata in attesa di Roma-Milan di questa sera 

Di seguito ecco come cambia la classifica aggiornata della Serie A:

1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 46 (21)
3. Napoli 43 (22)
4. Juventus 42 (22)
5. Roma 42 (21)
6. Como 40 (22)
7. Atalanta 32 (21)
8. Bologna 30 (21)
9. Lazio 29 (22)
10. Udinese 26 (21)
11. Cagliari 25 (22)
12. Sassuolo 23 (21)
13. Cremonese 23 (21)
14. Parma 23 (21)
15. Torino 23 (22)
16. Genoa 20 (21)
17. Lecce18 (22)
18. Fiorentina17 (22)
19. Verona 14 (21)
20. Pisa 14 (22)