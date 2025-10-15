Serie A, nessuno ha giocato più palloni con precisione di Modric nelle prime sei giornate di campionato

Serie A, nessuno ha giocato più palloni con precisione di Modric nelle prime sei giornate di campionatoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40News
di Enrico Ferrazzi

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche individuali dopo le prime sei giornata di campionato: "Sono otto i protagonisti capaci fin qui di mettere a segno una doppietta: Cancellieri, Pellegrino, Pulisic, De Ketelaere, Krstovic, Belotti, Calhanoglu e Thuram. E se Lorran del Pisa ha firmato il primo gol in Serie A dopo appena 10 minuti dal debutto, è invece Francesco Camarda, classe 2008, a prendersi un posto speciale sul palco: a 17 anni e 202 giorni, con la rete allo scadere al Bologna, è il più giovane marcatore di questo campionato.

In costruzione, nessuno ha giocato più palloni con precisione di Modric, leader assoluto con 380 passaggi completati, davanti ai difensori Solet (373) e Di Lorenzo (359). Gabbia (60) guida la classifica dei lanci lunghi completati, seguito da Solet (51) e dal trio Modric, Rrahmani e Bastoni (49). Un dato emblematico dello stato della Fiorentina riguarda Kean, che risulta il giocatore che finisce più spesso in fuorigioco, ben 10 volte, il doppio rispetto a Laurienté, Estupinan e Orsolini.
 