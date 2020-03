Serie A, oggi riunione tra i medici dei 20 club: si cerca una linea comune

Repubblica mette in risalto la situazione in cui la Lega Serie A deve destreggiarsi in queste settimane di emergenza dovuta al Coronavirus: oggi c'è stata una riunione dei medici dei club, collegati in conferenza, per dare una linea comune sulle disposizioni sanitarie da adottare a precauzione degli atleti. Nel mondo del calcio gravitano migliaia di persone, al primo caso positivo stop per quindici giorni e di conseguenza, stagione finita.