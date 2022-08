Serie A, pareggio per la Lazio. L'Udinese passa contro la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Si sono giocati questo pomeriggio tre incontri validi per la quarta giornata di Serie A. Al Castellani, l'Empoli ha pareggiato contro il Verona 1-1. I toscani si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Baldanzi, subendo la rete del pareggio nella ripresa da Kallon. Anche al Ferrarsi è maturato lo stesso punteggio fra Lazio e Sampdoria: biancocelesti in gol con Immobile, blucerchiati a segno con Gabbiadini nel finale. Alla Dacia Arena, invece, l'Udinese ha superato di misura la Fiorentina grazie al gol di Beto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Roma 10

Inter 9

Milan 8

Lazio 8

Napoli 7*

Atalanta 7*

Torino 7*

Udinese 7

Juventus 5*

Fiorentina 5

Sassuolo 5

Salernitana 4*

Spezia 4*

Empoli 3

Verona 2

Sampdoria 2

Lecce 1*

Bologna 1*

Cremonese 0

Monza 0