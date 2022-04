Serie A, Pellegri non basta: Lazio-Torino finisce 1-1

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La radiolina all'orecchio durante Juve-Bologna, passo falso bianconero che poteva rimetterla in corsa Champions, non basta alla Lazio per trovare le motivazioni per azzannare il finale di stagione. All'Olimpico, almeno, il redivivo Ciro Immobileacciuffa il Torino ed evita ai biancocelesti la sconfitta. Finisce 1-1 tra Sarri e il Torino di Ivan Juric che, squalificato, guarda dalla tribuna Pietro Pellegri tornare al gol 496 giorni dopo l'ultima volta.