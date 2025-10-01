Serie A, per la 5^ giornata 5,6 milioni spettatori su Dazn

MilanNews.it
Enrico Ferrazzi
ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Sono stati circa 5,6 milioni solo su Dazn gli spettatori che hanno seguito le partite della quinta giornata di serie A, conclusasi con i posticipi di ieri sera. Lo rende noto la stessa piattaforma, sottolineando che si conferma così il trend positivo di inizio di stagione. Le prime cinque giornate del campionato 2025/26, con 5,1 milioni di media mostrano una crescita significativa: +13% rispetto alla stagione 24-25, +4% rispetto alla 23-24 e risultati sostanzialmente in linea con la stagione 22-23 (5,2 milioni), nonostante il sistema di co-esclusive differente. (ANSA).