Serie A, Pioli è il "Coach of the Month" di marzo: successe anche lo scorso ottobre

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è stato premiato dalla Lega Serie A come "Coach of the Month" del mese di marzo. Il tecnico rossonero ha ricevuto per la seconda volta in stagione questo riconoscimento, avendo già ottenuto il trofeo di miglior allenatore del mese lo scorso ottobre. Il tecnico milanista, insieme a Luciano Spalletti, è l'unico in Serie A ad aver conquistato per più di una volta questo premio.