Serie A prima Lega al mondo per numero di iscrizioni al canale YouTube

L’account ufficiale YouTube di Lega Serie A raggiunge un altro importante traguardo e con oltre 6,5 milioni di iscritti risulta la prima Lega calcistica al mondo per numero di iscritti al canale.

“Siamo soddisfatti perché la nuova strategia digitale intrapresa ci ha portato a diventare, per distacco, la Lega calcio più seguita al mondo su YouTube. Questo traguardo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo - ci deve spingere a investire ancora di più nella realizzazione di contenuti digitali di qualità dedicati ai tantissimi tifosi che, in tutto il mondo, continuano a preferire il calcio italiano”.

Tra i contenuti più apprezzati dagli utenti provenienti da ogni parte del mondo si trovano Highlights, Top Goals, Best Moments, interviste esclusive e immagini d’archivio, che in totale sommano circa 40 milioni di ore di visualizzazione e quasi 900 milioni di views complessive.

Numeri importanti sono stati registrati anche in occasione dei live streaming delle gare di Coppa Italia trasmesse all'interno dei c.d. Dark Markets (territori in cui i diritti audiovisivi della competizione non sono stati venduti), tra le quali spicca Juventus-Inter, che ha totalizzato 3.741.025 visualizzazioni.

Il 61% dei contatti proviene da paesi esteri, in particolare da Indonesia, India, UK, US, Turchia e Russia. Da settembre 2020 a febbraio 2021 l’account ha avuto una crescita in termini di iscritti del 22%.

Obiettivi prestigiosi raggiunti con il supporto delle agenzie IMG e Little Dot Studios, partner di Lega Serie A per la strategia di sviluppo del Brand Channel ufficiale di Lega Serie A su YouTube.