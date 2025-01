Serie A, prova di forza del Napoli a Bergamo: Lukaku e McTominay ribaltano la partita

Il Napoli vince una partita intensa e divertente in casa dell’Atalanta e allunga in classifica dando una enorme prova di forza in questo campionato. Retegui porta avanti la Dea, Politano la pareggia e McTominay la ribalta prima dell’intervallo. Nella ripresa il gran gol di Lookman che vale il 2-2, poi Lukaku di testa fissa il risultato regalando a Conte la sesta vittoria consecutiva.

VENERDI 17 GENNAIO

Roma - Genoa 3-1

SABATO 18 GENNAIO

Bologna - Monza 3-1

Juventus - Milan 2-0

Atalanta - Napoli 2-3

DOMENICA 19 GENNAIO

Fiorentina - Torino (ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Lecce (ore 15, DAZN)

Parma - Venezia (ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Lazio (ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Empoli (ore 20.45, DAZN)

LUNEDI 20 GENNAIO

Como - Udinese (ore 20.45, DAZN)