Serie A, Sottil fa felice il Lecce. Lazio-Torino al cardiopalma
Nel pomeriggio del sabato di Serie A il Lecce sbanca il Tardini grazie ad un gol di Sottil, mentre all'Olimpico finale al cardiopalma tra Lazio e Torino, con i biancocelesti che agguantano un pareggio insperato al minuto 103 con un rigore di Cataldi.
Parma-Lecce 0-1 la decide un tiro-cross di Sottil nel primo tempo, con la formazione di casa che non riesce mai ad offrire una reazione adeguata alla ricerca del pareggio. Montagne russe in Lazio-Torino 3-3: granata in vantaggio con Simeone, Cancellieri ribalta il risultato alla fine del primo tempo e porta i biancocelesti nello spogliatoio avanti per 2-1. Nel finale il guizzo del Torino: prima Che Adams e poi Coco nei minuti di recupero sembrano mettere il punto sulla sfida, ma un fallo di Maripan in area di rigore rovina tutto: al 103' Cataldi rimane freddo e buca Israel per il 3-3 finale.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan