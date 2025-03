Serie A, tutti gli squalificati in vista del 28° turno di Serie A: due milanisti

Il rapporto del Giudice Sportivo successivo al 27° turno di campionato è foriero di cattive notizie per il Milan. Sono ben due i rossoneri squalificati in vista della prossima gara contro il Lecce. Se per Pavlovic, espulso contro la Lazio a metà ripresa, era solamente una formalità (anche se lascia perplessi la motivazione, LEGGI QUI), la vera sorpresa è la squalifica di Mike Maignan che, come si legge sul comunicato, è stato espulso per essersi rivolto con un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro nel tunnel degli spogliatoi, al termine della partita (LEGGI QUI).

Questa la lista completa degli squalificati per il 28° turno:

Kempf (Como)

Pavlovic (Milan)

Maignan (Milan)

Freuler (Bologna)

Mancini (Roma)

Mandragora (Fiorentina)

Vojvoda (Como)

Zaniolo (Fiorentina)