Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: la classifica aggiornata

Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: la classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:49News
di Manuel Del Vecchio

Bel colpo del Sassuolo in ottica salvezza, con i neroverdi che hanno espugnato il Bentegodi di Verona grazie alla rete di Pinamonti al minuti 70, con l'attaccante che ha ribadito in rete il rigore parato da Montipò. Tre punti pesanti contro l'Hellas che smuovono la classifica in questo modo:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 12
Napoli 12
Roma 12
Juventus 11
Cremonese 9
Atalanta 9
Inter 9
Sassuolo 9
Como 8
Cagliari 7
Udinese 7
Bologna 7
Lazio 6
Parma 5
Torino 4
Fiorentina 3
Hellas Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
Lecce 2