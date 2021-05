Serie B, eliminate Monza e Lecce. La finale playoff sarà Venezia-Cittadella

Si sono concluse poco fa le gare di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. In finale ci saranno Venezia e Cittadella, rispettivamente vincitrici nel doppio confronto contro le più quotate Lecce (1-0 all'andata in Veneto, 1-1 al ritorno in Puglia) e Monza (3-0 all'andata in Veneto, 2-0 per i brianzoli al ritorno). Resterà in Serie B, dunque, il Monza di Berlusconi e Galliani allenato dall'ex rossonero Brocchi e nel quale giocano gli ex milanisti Balotelli, Boateng e Paletta.

Gara d'andata in programma domenica sera.