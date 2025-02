Serie C, oggi si chiude la 27ª giornata: in programma tre posticipi

vedi letture

Dopo un weekend ricco di emozioni, la 27ª giornata di Serie C si chiuderà lunedì con tre posticipi decisivi per la classifica nei tre gironi. L’ultima gara del Girone A vedrà la Virtus Verona ospitare il Caldiero Terme alle 20:30. I padroni di casa, attualmente a 36 punti, puntano a un successo per superare Alcione e Lumezzane, mentre il Caldiero, penultimo, cerca punti fondamentali per la lotta salvezza.

Alle 20:30, la Lucchese, reduce da settimane difficili, ospita un Perugia che vuole allontanarsi dalla zona playout. Stesso orario per Pescara-Ascoli, big match del lunedì trasmesso in diretta su Rai Sport. Gli abruzzesi, quinti con 47 punti, vogliono accorciare sulle prime quattro, mentre l’Ascoli cerca continuità per risalire in classifica.

27ª GIORNATA – 14-15-16-17 FEBBRAIO 2025

GIRONE A

Già giocate

Alcione-Arzignano 0-1

56' Milillo

Pergolettese-Novara 1-2

16' Calcagni (N), 43' Careccia, (P), 88' Ganz (N)

Pro Patria-Union Clodiense 3-1

36' Firenze (UC), 40' e 61' Alcibiade (PP), 65' Reggiori (PP)

Pro Vercelli-Triestina 0-1

79' Jonsson

Renate-Lecco 1-0

85' Calì

Vicenza-Padova 1-1

27' Ferrari (V), 90+4' Spagnoli (P)

Trento-Lumezzane 2-2

3' e 16' Taugourdeau (L), 10' Di Carmine (T), 87' Petrovic (T)

Albinoleffe-Feralpisalò 0-0

Giana Erminio-Atalanta U23 2-1

14' Nichetti (G), 31' Tirelli (G), 76' Lonardo (A)

Lunedì ore 20.30

Virtus Verona-Caldiero Terme

CLASSIFICA: Padova 66*, Vicenza 60*, Feralpisalò 49*, Albinoleffe 42*, Trento 41*, Atalanta U23 40*, Giana Erminio 39*, Novara 38* (-2 punti), Renate 37*, Alcione 37*, Virtus Verona 36, Lumezzane 36*, Arzignano Valchiampo 35*, Pergolettese 33*, Pro Vercelli 30*, Lecco 29*, Triestina 29* (-1 punto) Pro Patria 21*, Caldiero Terme 20, Union Clodiense 15*

*una gara in più

GIRONE B

Già giocate

Gubbio-Pineto 2-1

1’ Tommasini (G), 24’ Schirone (P), 70’ D’Ursi (G)

Pianese-Milan Futuro 1-0

36' Mignani

Pontedera-Carpi 0-2

16' Fossati, 73' Cortesi

Vis Pesaro-Sestri Levante 0-0

Arezzo-Torres 0-1

45+2' Guiebre

Legnago-Virtus Entella 1-1

80' Franzoni (VE), 84' Noce (L)

SPAL-Rimini 0-3

22' Gagliano, 52' Parigi, 80' Longobardi

Domenica ore 19.30

Campobasso-Ternana 1-0

61’ Bifulco

Lunedì ore 20.30

Lucchese-Perugia

Pescara-Ascoli (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA: Virtus Entella 58*, Ternana 54 (-2 punti)*, Torres 53*, Vis Pesaro 49*, Pescara 47, Pianese 41*, Arezzo 40*, Pineto 38*, Rimini 37* (-2 punti), Gubbio 34*, Pontedera 33*, Carpi 32*, Ascoli 30, Campobasso 30, Perugia 29, Lucchese 26, SPAL 24 (-3 punti*), Milan Futuro 22*, Sestri Levante 19*, Legnago 16*

* una gara in più

GIRONE C

Già giocate

Giugliano-Latina 5-2

12’ Padula (G), 43’ Del Sole (G), 60’ Peluso (G), 74’ D’Agostino (G), 77’ Pettermann (L), 90’ Nepi (G). 90’+3’ Berman

Taranto-Foggia 0-3

19’ Emmanusso, 32’ Salines, 42’ Silvestro

Benevento-ACR Messina 0-0

Cavese-AZ Picerno 1-1

48' Sannipoli (C), 95' Franco (P)

Potenza-Juventus Next Gen 1-1

74' Schimmenti (P), 80' Afena-Gyan (J)

Avellino-Crotone 2-1

66' Rigione (A), 88' Vinicius (C), 90+1' Patierno (A)

Trapani-Sorrento 0-0

Audace Cerignola-Turris 5-1

9' e 38' Salvemini (C), 12' D'Andrea (C), 38' Achik (C), 56' Giannone (T), 91' Santarcangelo (C)

Catania-Casertana 1-1

33' Inglese (CAT), 50' Carretta (CAS)

Monopoli-Team Altamura 1-1

45' Rolando (A), 93' Grandolfo (M)

CLASSIFICA: Audace Cerignola 54, Avellino 49, Monopoli 49, Benevento 47, Crotone 43, Potenza 43, Giugliano 40, Trapani 39, Catania 39 (-1 punto), Sorrento 38, Picerno 37, Foggia 35, Juventus Next Gen 35, Team Altamura 33, Cavese 30, Latina 29, Casertana 28, ACR Messina 25, Turris 6 (-11 punti), Taranto -6 (-19 punti)