Serve il Giampaolo blucerchiato. Andreazzoli imbattuto contro il Milan

“Se allenasse ancora la Sampdoria…”. Chissà quanti degli estimatori di Marco Giampaolo avranno pensato queste parole nella settimana che porta a Genoa-Milan. Perché il tecnico originario di Bellinzona nelle tre stagioni alla guida dei blucerchiati non solo ha sempre fatto punti contro il Grifone, ma vanta un ruolino di 4 vittorie e 2 segni X. Numeri ideali per chi è reduce da 3 KO senza soluzione di continuità. Eppure se prendiamo in considerazione tutta la carriera di Giampaolo il resoconto delle 14 sfide col Genoa è negativo: 5 vittorie, 3 segni X, 6 sconfitte. Dall’altra parte c’è però un Aurelio Andreazzoli che non può fare sconti. Dopo un buon avvio di campionato è adesso in discussione. Dalla sua i precedenti contro Giampaolo e contro il Milan. Nel testa a testa fra allenatori vanta un successo per 2-1 in occasione di Sampdoria-Empoli del 2018-2019. Negli incroci col club rossonero conta lo 0-0 alla guida della Roma nel 2012-2013 e l’1-1 con l’Empoli sempre lo scorso campionato.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANDREAZZOLI E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

1 vittoria Andreazzoli

0 pareggi

0 vittorie Giampaolo

2 gol fatti squadra di Andreazzoli

1 gol fatto squadra di Giampaolo