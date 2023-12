Settimana da ricordare per Chaka Traore: esordio in Champions e debutto in Serie A col Milan

Sebbene uno dei due risultati non sia stato affatto positivo, la sconfitta per 1-3 contro il Dortmund, quella appena passata rimarrà una settimana che Chaka Traore, giovane esterno classe 2004, non dimenticherà tanto facilmente.

L'ex Parma ha infatti esordito in Champions League contro il Borussia Dortmund nel finale di partita a San Siro di martedì sera, per poi trovare anche la prima apparizione ufficiale in Serie A con la maglia del Milan sabato sera contro il Frosinone, partita vinta per 3-1.