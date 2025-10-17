Settore giovanile rossonero, il programma completo del weekend
Torna a riempirsi il weekend del nostro Settore Giovanile: dopo la sosta delle nazionali di nuovo in campo la Primavera a Ciserano contro l'Atalanta e altra importante trasferta per l'Under 17 a Padova, mentre al PUMA House of Football fari su Under 15, Under 10 e Under 11 Femminili. Domenica pomeriggio la Primavera Femminile inaugura la Coppa Italia a Noceto contro il Parma. Chiusura extra: Under 18 martedì in casa con la Lazio.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
SABATO 18 OTTOBRE
UNDER 10: campionato, Villa-Milan, ore 14.00 - CS G. Mauri, Via Ussi 18, Milano
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Circolo Bresso-Milan, ore 14.00 - CS Ccomunale, Via Grazia Deledda snc, Bresso (MI)
UNDER 13: campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Via Casale Dosso, Balocco (VC)
UNDER 12: campionato, Club Milano-Milan, ore 15.45 - Comunale Brera, Via Giovanni XXIII, Pero (MI)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Fatimatraccia, ore 16.00 - PUMA House of Football
UNDER 14: campionato, Alcione-Milan, ore 17.30 - CS Kennedy, Via Olivieri 13, Milano
DOMENICA 19 OTTOBRE
UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Zibido San Giacomo, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Pro Sesto, ore 10.30 - PUMA House of Football
UNDER 17: 7ª giornata, Padova-Milan, ore 11.00 - Stadio Appiani, Via Giosuè Carducci 3, Padova
PRIMAVERA: 8ª giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 - CS Bortolotti, Corso Europa 56, Ciserano (BG)
PRIMAVERA FEMMINILE: Coppa Italia 1° Turno, Parma-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale "Il Noce", Via Alberto Sordi 1, Noceto (PR)
UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Real Trezzano-Milan, ore 17.35 - Via Don Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio (MI)
MARTEDÌ 21 OTTOBRE
UNDER 18: 7ª giornata, Milan-Lazio, ore 11.00 - PUMA House of Football
