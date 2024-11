Settore rossonero svuotato a Monza: la ricostruzione della Curva Sud

Nei primi minuti della gara di ieri sera tra Monza e Milan ha destato curiosità il gesto della Curva Sud rossonera che si è svuotata lentamente. Il motivo non è una critica nei confronti del club ma nei confronti di chi ha lasciato fuori dallo stadio alcuni tifosi che avevano regolarmente acquistato il biglietto (LEGGI QUI).

Oggi, tramite storie Instagram, è arrivata anche la conferma e ricostruzione della Curva Sud: "Ieri in quel di Monza abbiamo purtroppo assistito a scene surreali. Alcuni ragazzi in possesso di regolare biglietto per il settore ospiti sono stati fermati alle 19.00 ai cancelli e dopo due ore di controlli, nonostante risultassero persone libere, non sono stati fatti entrare di proposito allo stadio, solo perché in attesa di notifica di provvedimento Daspo da Firenze che potrebbe arrivare anche tra giorni/settimane.

Ebbene nessuno di noi se l'è sentita di rimanere dentro il settore come se nulla fosse e di fare il tifo. Anche si fosse trattato soltanto di un ragazzo, per noi è inconcepibile che una persona venga privata della propria libertà ancor prima dell'arrivo di un Daspo di gruppo che ha colpito indistintamente 100 persone, già di per se molto discutibile per tempi e modi in cui è stato emesso.

Ringraziamo ancora una volta i ragazzi che frequentano i gruppi della Curva e gli appartenenti ai Milan Club, che condividendo da anni i gradoni dei settori ospiti con noi, hanno scelto di abbandonare lo stadio dopo 5 minuti, nonostante avessero speso quasi 50€ per assistere alla partita".