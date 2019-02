Shevchenko: “Primo gol di Piatek fantastico, si vede come legge bene l’azione”

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante del Milan e ora Ct dell’Ucraina, ospite su Dazn, ha parlato dei due gol di Piatek dopo la vittoria per 3-1 sull’Atalanta: “Che impatto sulla partita, l’ha cambiata lui. Il primo gol è bellissimo, una rete fantastica. Si vede come legge bene l’azione e fa il movimento in anticipo e poi finalizza bene. Ha cambiato la gara”.