Si chiude la quinta giornata: prima gioia per Cuesta, la Lazio rialza la testa

Due le gare che ieri hanno posto fine al quinto turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Nel pomeriggio si è giocata la sfida tra Parma e Torino: la squadra del giovane mister spagnolo Cuesta ha trovato la prima vittoria del campionato per 2-1 grazie alle due reti della punta Mateo Pellegrino. A nulla è valsa la rete di Ngonge, bellissima, che aveva momentaneamente pareggiato i conti a inizio ripresa. Nella gara serale invece la Lazio rialza la testa andando a vincere, e convincere, in casa di un Genoa che ancora non riesce a decollare in questa stagione: 3-0 secco grazie ai gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Biancocelesti a 6 punti, Grifone ancora senza vittorie.

Si riportano di seguito i risultati definitivi della quinta giornata di Serie A:

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese 1-1

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta 1-1

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter 0-2

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese 3-1

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina 0-0

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona 2-0

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna 2-2

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli 2-1

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino 2-1

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio 0-3