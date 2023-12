Si continua a preparare la sfida col Frosinone: a Milanello allenamento mattutino

Continua la preparazione del Milan in vista della gara di sabato sera a San Siro contro il Frosinone, match valido per la quarta giornata di campionato. I rossoneri, che dovranno fare a meno di ancora molte assenze, tra cui quella nuova di Thiaw, saranno in difficoltà proprio nel reparto difensivo. Quattro centrali su cinque non saranno a disposizione, per questo Stefano Pioli è sempre più convinto di schierare dal primo minuto Jan Carlo Simic, difensore classe 2005 della Primavera.

Il programma odierno a Milanello prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 13.45, visibile in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, oltre che su MilanNews.it con la consueta diretta testuale.