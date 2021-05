Si delinea la nuova Champions League: le fasce provvisorie nel dettaglio

Dopo la vittoria di ieri in finale del Chelsea contro il Manchester City, continuano a definirsi sempre più precisamente le fasce per i gironi della Champions League 2021-2022. In questo momento, sarebbero così composte:

PRIMA FASCIA - Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lille, Sporting Lisbona, Villarreal.

SECONDA FASCIA - Real Madrid, Barcellona, Manchester Utd, Juventus, PSG, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund.

TERZA FASCIA - Zenit, Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, ?, ?, ?

QUARTA FASCIA - Milan, Wolsfburg, ?, ?, ?, ?, ?, ?

INCERTE TRA TERZA E QUARTA FASCIA - Besiktas, Dynamo Kiev, Club Brugge