Si rivede Bakayoko: prima presenza per il francese da Milan-Spezia

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gara di domenica pomeriggio contro l'Atalanta, vinta per 2-0, si è rivisto in campo anche Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese del Milan non scendeva in campo con la maglia del Milan dalla sventurata gara contro lo Spezia. Per Baka 10 minuti a centrocampo per dare un po' di riposo a uno stremato Rade Krunic. Quella di ieri è solo la presenza numero 18 in stagione per il numero 41 del Milan, la quattordicesima in campionato.