"Signori, vendiamoli tutti". Pellegatti ironizza: "Theo, Leao, Maignan: vendiamoli tutti. Peccato che siano bravi e che non ce ne siano tanti così in giro"

vedi letture

Nel suo commento a caldo da Udine, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è così espresso commentando la prestazione del Milan: “È stato un Milan fluente e divertente. Una preghiera: non diciamo che l’Udinese è scarsa, perché abbiamo giocato e perso contro squadre peggiori. Quando il Milan gioca bene ha valori assoluti, e quando in campo c’è una squadra giusta e ‘organica’, gioca bene. Conceiçao è stato bravo con il suo 3-4-2-1".

Pellegatti ha poi così ironizzato su Theo e Leao, protagonisti del match: "Signori, vendiamoli tutti. Vendiamo Theo, vendiamo Leao, vendiamo Maignan, vendiamoli tutti, facciamo così per portare a casa soldi dato che non andiamo in Champions. Peccato che siano bravi e che non ce ne siano tanti così in giro, ma vendiamoli tutti".

LO SCORE DI LEAO E PULISIC

Il Milan vince con un netto 4-0 contro l'Udinese, grazie alle reti di Leão, Pavlović, Hernández e Reijnders. Approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Quindi, una prestazione dominante che prova a rilanciare la posizione dei rossoneri in classifica.

Leao e Pulisic, l'oro del Milan

Rafael Leão (7G, 8A) e Christian Pulisic (9G, 8A) sono tra i tre calciatori, con Lukaku (11G, 8A), ad avere almeno 7 gol e 8 assist in questa Serie A. I 7 gol realizzati da Leão nella Serie A 2024/25 sono arrivati sempre in trasferta, già record personale di marcature lontano da casa in una singola edizione del torneo.