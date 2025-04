Simonelli, Pres. Lega Serie A: "Nuovi stadi? Aspettiamo supporto del governo"

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "L'Udinese è un esempio virtuoso di come una società possa fare le cose per bene. Il Bluenergy è un esempio di bellezza, non solo estetica, ma anche funzionale. Speriamo che tutti possano seguire questo esempio, magari con qualche supporto governativo, anche se la famiglia Pozzo ha fatto tutto da sola". Lo ha detto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, intervenuto durante la presentazione del progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio, in cui il club friulano ha svelato come il Bluenergy Stadium diventerà la prima comunità energetica del calcio.

"Il 13 agosto, Udine sarà la prima città italiana a ospitare la finale della Supercoppa - le parole di Simonelli -. La Serie A ha avviato un percorso verso il consumo di energia zero con la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, e proseguirà con i prossimi grandi appuntamenti". (ANSA).