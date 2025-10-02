Sità su Gabbia: "Matura partita dopo partita. Un vero leader, mi è piaciuto tantissimo"

vedi letture

Francesco Sità, tattico con un passato da collaboratore tecnico nel Milan anche a livello di settore giovanile, è intervenuto nell'episodio di Sitàttica relativo alla gara tra Milan e Napoli pubblicato sul canale YouTube dei colleghi di Milan Vibes. Tra i tanti temi e argomenti toccati, ci si è concentrati anche, e in particolare modo, sulla figura di Matteo Gabbia che è diventato un perno insostituibile della difesa rossonera e oggi è uno dei calciatori più costanti come rendimento.

Le parole di Francesco Sità su Matteo Gabbia e il suo ruolo: "Uno di quei giocatori che passano in secondo piano per prestazione, a un occhio poco esperto, ma di cui secondo me è giusto esaltarne le qualità per quello che sta facendo in questo momento. Ho visto un giocatore che matura partita dopo partita: ricordiamo che è frutto del vivaio rossonero. Si è mosso bene facendo un ottimo elastico difensivo, in funzione della palla, tutti i duelli con HOjlund li ha vinti, sia a terra che in aria: comunicava e comandava la linea difensiva, un vero leader che mi è piaciuto tantissimo. La sua crescita è evidente: ci troviamo di fronte a un giocatore di assoluta affidabilità e con un grande futuro davanti a lui".